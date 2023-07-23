В американском правительстве растет число недовольных президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает издание The Hill.

Обозреватель Дуглас МакКиннон указывает на хамское поведение Зеленского как на причину усталости от Украины руководства США.

«Зеленский ведет себя как избалованный, капризный ребенок, который получает все, что хочет, но этого все равно недостаточно. Многие в правительстве США и многие наши граждане устали от его поведения. Уверяю вас, он и в Европе «сжигает все мосты», — заявил высокопоставленный чиновник Пентагона в отставке.

МакКиннон пишет, что главное возмущение на Западе вызывает критика Зеленским «недостаточных» поставок вооружения для убийства российских солдат и эскалации конфликта. По мнению обозревателя, своим хамством Зеленский может добиться обратного — существенного сокращения военной поддержки.

Ранее бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что поведение президента Украины Владимира Зеленского на международной арене угрожает отношениям страны с западными странами.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.