Обстрел Белгородской области кассетными боеприпасами, несмотря на все заверения Соединенных Штатов о том, что они не станут использоваться на территории РФ, оказалось очередным лицемерием американской стороны, считает первый зампред международного комитета СФ Владимир Джабаров. Об этом сообщается в Telegram-канале сенатора.

Днем 22 июля стало известно, что украинские военные выпустили по селу Журавлевка в Белгородской области 21 артиллерийский снаряд, в том числе три кассетных боеприпаса из РСЗО. Информацию подтверждал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«А что, у Вашингтона плохо с географией, или Байден полагает, что село Журавлевка Белгородской области является суверенной территорией Украины? В очередной раз Вашингтон проявил свое лицемерие», — утверждается в публикации Джабарова.

Также сенатор Совфеда обратил внимание, что нет сомнений, что когда назреет вопрос, то «американцы передадут и тактическое ядерное оружие» украинской стороне.

До этого в бундестаге подняли вопрос о препятствовании поставкам Украине кассетных боеприпасов.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.