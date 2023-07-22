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На Украине считают, что у Киева могут разрушиться отношения с Западом из-за Зеленского

Бывший советник Кучмы Соскин: истерика Зеленского разрушит отношения Киева с Западом

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Ints Kalnins/Reuters

Бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube заявил, что поведение президента Украины Владимира Зеленского на международной арене угрожает отношениям страны с западными странами.

«То, что устроил Зеленский, — огромный дипломатический скандал», — считает он.

По мнению Соскина, последние действия украинского лидера вызывают тревогу и сомнения в способности руководить страной. Экс-советник Кучмы указал, что Зеленский уволил посла Великобритании Вадима Пристайко, а также нахамил главе Министерства обороны страны Бену Уоллесу, хотя они оба многое сделали для Украины. Он отметил, что президент Украины, возможно, находится на грани психического срыва.

«Дальше известно, что может быть, — крах. Он все ближе», — подытожил политолог.

12 июля газета Washington Post (WP), ссылаясь на хорошо информированный источник, сообщала, что поведение Владимира Зеленского, подвергшего критике совместное заявление стран-участников НАТО о возможном членстве страны в альянсе, вызвало большое неудовольствие у членов делегации США на Вильнюсском саммите.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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