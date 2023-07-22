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В США назвали ловушку России для Вашингтона

Профессор Сури: сотрудничество России и Кубы стало сложной ловушкой для США

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Alexandre Meneghini/Reuters

Профессор Техасского университета, историк Джереми Сури заявил, что активизация сотрудничества Российской Федерации и Кубы является сложной ловушкой для Соединенных Штатов. Об этом сообщает CNN.

Он подчеркнул, что российские чиновники часто посещают Кубу, а Москва поставляет Гаване нефть и промышленные товары, между двумя государствами открыто прямое авиасообщение.

Сури добавил, что Кубу также посетил учебный корабль ВМФ РФ «Перекоп», этот факт и выданное китайской стороне разрешение на строительство на острове якобы «шпионский объект» являются «провокацией» и «вызовом США».

Профессор утверждает, что в администрации американского президента хотят, чтобы Москва и Пекин признали, что они должны ограничить свою поддержку Гаваны и уважали интересы Соединенных Штатов.

Он также указал, что к югу от Флориды продолжается «военная эскалация России», которая угрожает стратегии безопасности США, призванной предотвращать «иностранное вмешательство» в регионе.

По его словам, сложившаяся ситуация вокруг Кубы является «сложной ловушкой для Соединенных Штатов».

До этого Россия возобновила регулярное авиасообщение с Кубой, рейс вылетел из Москвы в курортный город Варадеро.

Рейс выполняет авиакомпания «Россия», которая входит в группу «Аэрофлот», на самолетах Boeing-777. Борт рассчитан на 457 пассажиров.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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