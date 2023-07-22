Слуцкий заявил, что Зеленский признал ответственность за государственный терроризм

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий своем Telegram-канале прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о «нейтрализации» Крымского моста.

По его словам, украинский лидер признал ответственность за государственный терроризм.

«Крымский мост является для Киева военной целью, которая должна быть «нейтрализована», заявил главарь хунты под молчаливое одобрение коллективного Запада на форуме по безопасности в Аспене. Оттуда же были сообщения об обсуждении американских поставок на Украину ракет большой дальности ATACMS», — написал Слуцкий.

Он также указал, что Зеленский получает от «своих хозяев прямую индульгенцию и средства на убийства мирных жителей».

«В том числе – террористическими методами, кассетными боеприпасами и снарядами с урановыми наконечниками. Что завтра – грязная бомба, провокация на ЗАЭС с вполне предсказуемыми последствиями? И просчитывает ли такие риски Белый дом?» — задался вопросами лидер ЛДПР.

Слуцкий отметил, что реакция России будет понятной. Все цели специальной военной операции (СВО) будут достигнуты, «а нейтрализована будет — фашиствующая хунта».

Ранее Зеленский в ходе своего выступления на Аспеновском форуме по безопасности заявил, что Крымский мост для его страны является целью, которая должна быть нейтрализована.

Помимо моста, он назвал целью Киева полное возвращение Крыма.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». Национальный антитеррористический комитет позже назвал произошедшее террористической атакой. В НАК отметили, что в 3:05 два украинских надводных беспилотника атаковали мост. В результате нападения повреждена автодорожная составляющая Крымского моста. Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту повреждения моста по статье о террористическом акте.

Президент России Владимир Путин обвинил Украину в атаке на Крымский мост.

Ранее на Украине предложили наградить причастных к теракту на Крымском мосту.