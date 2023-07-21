На пост начштаба ВМС США впервые выдвинули женщину

На должность начальника штаба ВМС США впервые выдвинута женщина — адмирал Лиза Франкетти. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«В случае назначения адмирал Франкетти станет первой женщиной на посту начальника военно-морских операций и в составе Объединенного комитета начальников штабов», — заявил он.

Отмечается, что Франкетти является второй в истории женщиной, дослужившейся до ранга четырехзвездного адмирала американских ВМС.

Франкетти, вне зависимости от темпов утверждения ее кандидатуры в Сенате, будет исполнять обязанности главнокомандующего с августа, в связи с тем, что действующий начальник военно-морских операций Майкл Гилдей уходит в отставку.

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