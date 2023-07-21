В Белом доме заявили о готовности рисковать в вопросе поставок новых вооружений Украине

Помощник президент США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты и другие страны НАТО готовы идти на риски в вопросе поставок новых вооружений Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы готовы и будем готовы брать на себя риски в вопросе оказания помощи Украине», — заявил Салливан.

Он отметил, что все члены Североатлантического альянса считают нужным учитывать возможную реакцию Москвы на подобные шаги Вашингтона.

Также помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время контрнаступления на фронте оказались значительными. При этом он отметил, что ВСУ пока не использовали в боях все имеющиеся силы и ожидают подходящего момента для того, чтобы бросить их в бой.

21 июля заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло во время заседания Совета Безопасности заявила, что, согласно сообщениям, почти треть украинской территории покрыта неразорвавшимися боеприпасами, в том числе кассетными.

Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что хочет вернуть город Бахмут под контроль украинских войск, и назвал этот вопрос делом чести.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.