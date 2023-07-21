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Размещение ядерного оружия РФ в Белоруссии идет по графику

Рябков: размещение ядерного оружия РФ в Белоруссии идет по графику

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MFA Russia/Global Look Press

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что работа по размещению российского ядерного оружия в Белоруссии идет в соответствии с озвученным президентом России Владимиром Путиным графиком. Об этом сообщает РИА Новости.

«График работ, связанный с решением этого вопроса, был обнародован в заявлениях президента Российской Федерации», — сказал Рябков.

Он отметил, что график не менялся.

Рябков подчеркнул, что «передачи контроля за ядерным оружием... в рамках осуществляемых сейчас мероприятий не происходит».

В июне Путин заявил, что работа по перемещению ядерного оружия будет выполнена целиком и полностью «до конца лета, до конца года».

6 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что большая часть российского ядерного оружия доставлена в Белоруссию. По словам Лукашенко, вероятно до конца года весь запланированный объем российского ядерного оружия будет доставлен в Белоруссию.

Ранее Лукашенко рассказал, в каком случае может быть применено российское ядерное оружие.

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