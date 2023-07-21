В МИД высказались о меморандуме РФ и ООН по сельхозэкспорту

Замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Вершинин заявил во время брифинга, что меморандум по сельхозэкспорту, заключенный между Россией и ООН, рассчитан на три года и «остается, как есть». Об этом сообщает ТАСС.

«Он подписан на три года. <...> Он действует три года... Мы не получали никакого уведомления от ооновской стороны по поводу того, что они хотят прекратить действие этого меморандума, и сами тоже такое уведомление не направляли. Таким образом, этот меморандум пока действует», — сказал замминистра, добавив, что формальных шагов со стороны ООН по прекращению действия документа не было и, таким образом, «он остается, как он есть».

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у ООН есть три месяца для выполнения меморандума с Россией по вывозу российских зерна и удобрений. По словам представителя МИД, Россия согласна вернуться к зерновой сделке только после конкретных результатов по выполнению российской части сделки, а не очередных «заверений» и «обещаний» ООН и Запада.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.