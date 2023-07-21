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Путин планирует пообщаться с Лукашенко

Песков: у Путина запланированы контакты с Лукашенко

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Kremlin Pool/Global Look Press

У президента России Владимира Путина запланированы контакты с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

«Планируются. Сообщим», — заявил он.

6 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ заявил, что находится со своим российским коллегой Владимиром Путиным «в одной лодке, деваться некуда»,

Также Путин пообещал, что расскажет Лукашенко про картошку из Ставропольского края, которая, по уверению местных властей, лучше белорусской. Таким образом Путин на встрече с главой Ставрополья Владимиром Владимировым отреагировал на доклад губернатора о сельском хозяйстве в крае. Владимиров отметил, что в регионе раньше никогда не выращивали картофель. Владимиров заявил, что в следующий раз привезет ее на пробу лично президенту.

Ранее Лукашенко подтвердил планируемую покупку зерна в РФ.

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