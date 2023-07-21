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В Кремле рассказали о перспективах переговоров Путина и Эрдогана

Песков: Путин пока не планирует контактов с Эрдоганом

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Вячеслав Прокофьев/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует контактов с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Неделю назад Пескова спросили о планах Путина по переговорам с турецким коллегой. Представитель Кремля подчеркнул, что в графике главы государства пока нет телефонного разговора с Эрдоганом.

13 июля представитель правящей в Турции партии справедливости и развития Омер Челик сообщил, что Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным до истечения срока действия зерновой сделки. Между тем зерновая сделка прекратила действие 17 июля. Россия отказалась продлить свое участие в соглашении, пока другие участники сделки не выполнят российскую часть сделки.

Как заявил президент РФ Владимир Путин, зерновая сделка обернулась потерями $1,2 млрд для российских аграриев.

Ранее Песков опроверг слухи насчет генерала Суровикина.

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