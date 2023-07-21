В «Росатоме» рассказали о сотрудничестве с западными компаниями в Венгрии

В корпорации «Росатом» рассказали, что сотрудничество с западными компаниями при возведении АЭС «Пакш-2» в Венгрии продолжается, поскольку «Росатом» не находится под санкциями. Об этом сообщает РИА Новости.

«Проект АЭС «Пакш-2» – международный, значительную часть оборудования поставляют международные компании», — подчеркнули в корпорации.

Отмечается, что американская General Electric поставляет турбогенераторное оборудование на АЭС, в то время как европейские Framatome и Siemens являются поставщиками автоматической системы управления технологическими процессами станциями (АСУ-ТП).

18 июля Россия и Венгрия подписали протокол об изменении соглашения о кредите на АЭС «Пакш-2».

8 июля правительство РФ одобрило предоставление Венгрии кредита на строительство энергоблоков АЭС «Пакш».

АЭС «Пакш» — единственная действующая атомная электростанция в Венгрии. Построенная еще в социалистический период АЭС производит почти половину всей электроэнергии в Венгрии, и ввод в эксплуатацию двух новых блоков АЭС удвоит объемы ее производства.

Документы о совместном строительстве новых энергоблоков №5 и №6 на АЭС «Пакш» были подписаны Россией и Венгрией в 2014 году. Общая стоимость работ составит €12,5 млрд. Начало строительства АЭС «Пакш-2» запланировано на осень 2023 года.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.