Консервативной партии удалось сохранить лишь одно место на допвыборах в парламент Британии

Телеканал Sky News сообщил, что консервативная партия Великобритании смогла удержать только одно из трех мест в палате общин по итогам дополнительных выборов.

Сообщается, что единственное сохраненное место было получено по итогам голосования в избирательном округе бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона — районе Аксбридж и Южный Райслип на западе Лондона. Их соперники лейбористы одержали победу в округах Фром и Сомертон, избиравшиеся от которых до этого консерваторы потеряли свои посты из-за скандала с употреблением наркотиков.

Борис Джонсон лишился поста в парламенте общин 10 июня 2023 года.

Ранее парламент Британии установил, что экс-премьер Борис Джонсон намеренно лгал депутатам в ходе расследования скандала с вечеринками в его резиденции в период локдауна.

Ранее в Британии предложили варить покойников в щелочи ради спасения планеты.