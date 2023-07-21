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Консервативной партии удалось сохранить лишь одно место на допвыборах в парламент Британии

Sky News: консерваторы смогли занять место экс-премьера Джонсона на выборах в палату общин

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President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Телеканал Sky News сообщил, что консервативная партия Великобритании смогла удержать только одно из трех мест в палате общин по итогам дополнительных выборов.

Сообщается, что единственное сохраненное место было получено по итогам голосования в избирательном округе бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона — районе Аксбридж и Южный Райслип на западе Лондона. Их соперники лейбористы одержали победу в округах Фром и Сомертон, избиравшиеся от которых до этого консерваторы потеряли свои посты из-за скандала с употреблением наркотиков.

Борис Джонсон лишился поста в парламенте общин 10 июня 2023 года.

Ранее парламент Британии установил, что экс-премьер Борис Джонсон намеренно лгал депутатам в ходе расследования скандала с вечеринками в его резиденции в период локдауна.

Ранее в Британии предложили варить покойников в щелочи ради спасения планеты.

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