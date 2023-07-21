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Президент поручил выделить опорные пункты в Арктике

Президент Путин поручил выделить перечень опорных пунктов в арктической зоне

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент России Путин поручил выделить опорные пункты в арктической зоне. Об этом сообщает ТАСС.

«Прошу правительство совместно с регионами определить перечень таких населенных пунктов», — заявил глава государства и подчеркнул, что критерием для выделения таких пунктов должна быть не численность населения, а стратегическая важность.

Согласно поручению Путина, для таких опорных пунктов должны быть подготовлены мастер-планы развития на период до 2035 года.

«Прошу не затягивать с этой работой, чтобы до 1 октября 2024 года на основе готовых документов утвердить комплексные планы долгосрочного развития арктических городов», — добавил президент и назвал 2025 год крайним сроком для начала практической реализации этих планов.

Заявление было сделано Путиным после того, как президент России дал старт отправке по Северному морскому пути первой технологической линии сжижения газа на основаниях гравитационного типа для «Арктик СПГ — 2» к месту эксплуатации на Гыданский полуостров.

Ранее в «НОВАТЭКе» назвали срок выхода первой линии «Арктик СПГ — 2» на проектную мощность.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.

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