Бербок заявила о блокировке 32 млн тонн зерна на Украине

На Украине заблокировали 32 млн тонн зерна из-за прекращения действия продовольственной сделки. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Брюсселе, передал ТАСС.

Она обратила внимание на ситуацию, когда 32 млн тонн зерна «застряли на Украине». Глава внешнеполитического ведомства отметила, что зерно нельзя использовать в роли оружия, напомнив о голоде.

Бербок сообщила об активизации работы с международными партнерами по поиску вариантов вывоза пшеницы с Украины, тогда как сотни тысяч людей «срочно нуждаются в зерне». По ее словам, недопустимо, чтобы сельхозпродукция сгнила в силосах за несколько недель.

Она напомнила, что ЕС рассчитывает подключить железнодорожные перевозки с Украины.

«И теперь мы будем делать это еще более интенсивно вместе», — заявила глава внешнеполитического ведомства Германии.

20 июля посол Киева в Турции Василий Боднар выразил надежду на возобновление продовольственной сделки после возможной встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.