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МИД Швеции вызвал высокопоставленного дипломата Ирака из-за поджога посольства

МИД Швеции вызвал поверенного в делах Ирака после поджога посольства в Багдаде

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Zulfiqar Al-Olayawi/Reuters

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем заявил, что шведский МИД вызовет временного поверенного в делах Ирака в Стокгольме, чтобы выразить беспокойство после поджога посольства Швеции в Багдаде. Об этом сообщает SVT.

Бильстрем указал, что иракские власти несут обязательство защищать дипломатические миссии и их персонал в соответствии с Венской конвенцией.

«Очевидно, что иракские власти серьезно не справились с этой задачей», — заявил глава МИД Швеции.

Как передает SVT, правительство Швеции связалось с представителями Ирака, чтобы выразить свое беспокойство по поводу случившегося. Уточняется, что в настоящее время шведские власти принимают решение о дальнейших мерах необходимо принять в связи с инцидентом.

Ночью 20 июля демонстранты ворвались в здание посольства Швеции в Багдаде и подожгли его.

Причиной волнений стал инцидент с сожжением Корана у посольства арабской республики и тот факт, что шведская полиция дала разрешение на проведение этой акции. Из-за этого сотни иракцев стали собираться у шведского посольства в Багдаде в знак протеста.

Ранее в Швеции разрешили сжечь Коран.

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