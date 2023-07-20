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Посольство Швеции в Ираке закрылось после поджога

Посольство Швеции в Ираке сообщило о приостановке работы после поджога

Посольство Швеции в Багдаде приостановило работу до дальнейшего уведомления после того, как здание подожгли, сообщает ТАСС со ссылкой на управление посольствами скандинавского королевства.

«Посольство закрыто для посетителей до дальнейшего уведомления. Выдача паспортов и оформление экстренных документов приостановлены», — говорится в заявлении дипведомства.

Ночью 20 июля демонстранты ворвались в здание посольства Швеции в Багдаде и подожгли его.

Причиной волнений стал инцидент с сожжением Корана у посольства арабской республики и тот факт, что шведская полиция дала разрешение на проведение этой акции. Из-за этого сотни иракцев стали собираться у шведского посольства в Багдаде в знак протеста.

МИД Ирака осудил действия протестующих. Иракские власти также ведут переговоры со шведскими властями по поводу шагов по предотвращению подобных инцидентов в будущем.

Ранее в Швеции разрешили сжечь Коран.

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