Стало известно, как принималось решение по участию РФ в саммите БРИКС

Официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья заявил, что Претория и Москва учитывали обязательства ЮАР по Римскому статуту при принятии решения об участии президента России Владимира Путина в саммите БРИКС. Об этом он сообщил ТАСС.

По его словам, при обсуждении вопроса стороны также руководствовались историческим характером предстоящего саммита БРИКС и признанием юридических обязательств ЮАР по Римскому статуту.

Ранее Путин провел телефонный разговор с южноафриканским коллегой Сирилом Рамафосой.

Переговоры состоялись по инициативе главы Южной Африки.

В Кремле указали, что рассмотрение африканской мирной инициативы по Украине будет продолжено в ходе саммита Россия — Африка 27-28 июля в Санкт-Петербурге.

Также Рамафоса проинформировал Путина о подготовке к новому саммиту БРИКС, который пройдет 22–24 августа в Йоханнесбурге.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».