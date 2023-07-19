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В Кремле оценили отсутствие реакции Запада на теракт на Крымском мосту

Песков сообщил, что коллективный Запад готов закрывать глаза на любые преступления Киева

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РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что коллективный Запад готов продолжать закрывать глаза на любые теракты, совершенные украинской стороной. Об этом представитель Кремля сообщил во время брифинга с журналистами.

По словам Пескова, Москва понимает, что Запад закрывал и будет закрывать глаза на любые преступления Киева.

«Коллективный Запад готов закрывать глаза на любые теракты, которые киевский режим устраивает в нашей стране. Они в данном случае не гнушаются никаким молчанием», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Как заметил Песков, такая поведенческая модель стран Запада не является новостью.

«Так будет и дальше, мы это прекрасно понимаем», — заключил он.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». Известно о двух погибших, также пострадала несовершеннолетняя. На кадрах с места происшествия видно, что один из пролетов моста разрушен, еще один – просел.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Ранее СК России показал видео с последствиями теракта на Крымском мосту.

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Атака на Крымский мост
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