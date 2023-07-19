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Глава МИД КНР заявил, что политике США не хватает мудрости Киссинджера

Ван И: политике США в вопросе КНР не хватает мудрости Киссинджера и смелости Никсона

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Глава МИД Китая Ван И заявил во время встречи с экс-госсекретарем США Генри Киссинджером в Пекине, что политике Соединенных Штатов в отношении КНР нужны дипломатическая мудрость Киссинджера и политическая смелость бывшего президента Ричарда Никсона. Об этом говорится в сообщении китайского дипведомства.

«Развитие Китая имеет мощную внутреннюю движущую силу и неизбежную историческую логику, Китай невозможно пытаться трансформировать, тем более невозможно сдерживать Китай. Политика США в отношении Китая требует дипломатической мудрости Киссинджера и политического мужества Никсона», — сказано в сообщении министерства по итогам встречи.

Отмечается, что Киссинджер сказал министру КНР, что США будут продолжать придерживаться политики «одного Китая». При этом Пекин и Вашингтон, по его словам, должны воспринимать друг друга как равных и поддерживать контакты.

До этого стало известно, что Вооруженные силы России вскоре намерены принять участие в организованных Китаем военных учениях под названием «Север. Взаимодействие-2023» в акватории Японского моря.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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