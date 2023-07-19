В ГУР назвали фейком «заявление Буданова» о причастности ВСУ к пожару на полигоне в Крыму

Официальный представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов заявил изданию «Суспильне» («Общественное»), что «признание» начальника ГУР Кирилла Буданова в причастности Украины к пожару на полигоне в Крыму является фейком.

«Комментарий якобы от имени Кирилла Буданова, что взрыв на полигоне в Крыму — дело рук ВСУ и ГУР — это фейк. Все наши официальные страницы есть на сайте Главного управления разведки Украины», — сказал он.

Ранее Буданов заявил, что взрыв на полигоне в Крыму стал результатом операций ГУР и украинских Вооруженных сил. Он назвал произошедшее «успешной операцией».

Утром 19 июля Telegram-канал Mash опубликовал видео с моментом взрыва склада боеприпасов на военном полигоне в Кировском районе Крыма.

В МЧС сообщили, что в связи с ЧП эвакуируют 2225 человек из сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное.

Позднее глава региона Сергей Аксенов сообщил, что при пожаре на полигоне в Кировском районе никто не пострадал.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.