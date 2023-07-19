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В ЮАР прогнозируют увеличение членов БРИКС

Шерпа от ЮАР Суклал заявил, что БРИКС может увеличиться до более чем 50 стран

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Shutterstock

Посол по особым поручениям в МИД ЮАР, шерпа БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) от республики Анил Суклал заявил, что объединение со временем может включить более 50 стран, передает информационный портал Independent Online (IOL).

Многие страны, в том числе Египет, ОАЭ, Индонезия и Аргентина, объединяются вокруг БРИКС и хотят стать его членами, рассказал он.

«Мы продолжим работу над идеей углубления взаимодействия в торговле местными валютами. Страны хотят иметь большую гибкость и меньше зависеть от доллара», — сказал Суклал.

По его словам, БРИКС оказался привлекательным благодаря своей экономической мощи, финансовой проницательности и силе, и его следует рассматривать «как катализатор перемен в мире к лучшему».

Шерпа БРИКС подчеркнул, что после окончания Второй мировой войны в мировой экономике доминировали одни и те же страны, однако в настоящее время Глобальный Юг поднялся и стал все более влиятельным, крупнейшие мировые экономики происходят из развивающихся стран, поэтому объединение представляет собой «мир будущего».

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что саммит БРИКС в Йоханнесбурге в текущем году пройдет с 22 по 24 августа в очном формате.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.

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