Глава МИД Украины заявил, что нельзя компенсировать прекращение зерновой сделки через сушу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поставки продовольствия с Украины по сухопутным коридорам не смогут в полной мере компенсировать экспорт через порты в рамках зерновой сделки. Об этом сообщает CBS.

«Невозможно полностью компенсировать блокаду украинских портов с помощью сухопутных путей», — сказал министр.

До этого генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил журналистам, что глубоко сожалеет о решении России выйти из зерновой сделки. Гутерриш отметил, что в том числе сожалеет о решении РФ отказаться от гарантий безопасности навигации в северо-западной части Черного моря.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

Ранее в Совфеде РФ прокомментировали передачу Турцией Украине командиров батальона «Азов» (организация запрещена в России).