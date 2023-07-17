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В постпредстве России в ООН подтвердили прекращение действия зерновой сделки

Зампостпреда РФ при ООН Полянский назвал окончательным решение по зерновой сделке

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Seth Perlman/AP

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что решение российской стороны не продлевать зерновую сделку окончательное. Об этом сообщает РИА Новости.

«Да, конечно», — ответил он на вопрос об «окончательности» решения российской стороны по зерновой сделке.

Полянский добавил, что ему «неизвестно», будут ли еще переговоры по данной теме.

До этого Министерство иностранных дел России заявило, что Москва готова рассмотреть восстановление зерновой сделки только при получении конкретных результатов. Там обратили внимание, что если на Западе дорожат черноморской инициативой, то должны задуматься над выполнением своих обязательств и выключением из санкционного списка российских удобрений и продовольствия.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что черноморские договоренности по зерновой сделке в понедельник, 17 июля, фактически прекратили свое действие.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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