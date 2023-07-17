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Военный эксперт объяснил, какую роль Британия сыграла в теракте на Крымском мосту

Военный эксперт Леонков: британцы готовили ВСУ к теракту на Крымском мосту

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Национальный антитеррористический комитет

Британская разведка MI6 принимала участие в подготовке спецслужб Украины к террористическому акту на Крымском мосту. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил военный эксперт Алексей Леонков, комментируя взрыв на объекте, который произошел в ночь на 17 июля.

«Они [британцы] обучали украинских специалистов. И в том числе руководили этой операцией. Скорее всего, беспилотники запускались с гражданского судна, которое было под каким-то непримечательным флагом. Управляли беспилотниками, скорее всего, украинцы. Но без британцев здесь обойтись не могло», — отметил Леонков.

Он добавил, что обломки, найденные на месте, напоминают те самые дроны, которые атаковали бухту Севастополя.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». В настоящее время известно о двух погибших, также пострадала несовершеннолетняя. На кадрах с места происшествия видно, что один из пролетов моста разрушен, еще один — просел.

Ранее полковник Михаил Ходаренок рассказал, как защитить Крымский мост от новых атак беспилотников.

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