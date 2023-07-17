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Украине передали ноту с изложением позиции Москвы по зерновой сделке

Посол Грызлов: Москва передала Киеву ноту о прекращении действия зерновой сделки с 18 июля

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РИА «Новости»

Посол России в Минске Борис Грызлов сообщил, что российская сторона передала украинской ноту о прекращении действия зерновой сделки, передает ТАСС.

Как рассказал Грызлов, посольство РФ в Белоруссии утром 17 июля передало украинской стороне ноту с изложением позиции Москвы по зерновой сделке, в которой российская сторона возражает против дальнейшего продления инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины после окончания ее срока действия.

Выполнение сделки должно быть прекращено с 18 июля, подчеркнул он.

В документе говорится, что российская сторона неоднократно выражала обеспокоенность тем, что стараниями Запада сделка превратилась в коммерческий проект и фактически утратила свою изначальную гуманитарную функцию, которая заключалась в предотвращении голода в испытывающих дефицит продовольствия странах.

17 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что черноморские договоренности фактически прекратили свое действие.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.

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