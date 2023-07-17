Россия передала Украине ноту о прекращении действия зерновой сделки с 18 июля

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов сообщил, что посольство утром 17 июля передало украинской стороне ноту с изложением позиции Москвы по зерновой сделке, передает ТАСС.

Дипломат уточнил, что в переданном Киеву документе Россия выступает против продления зерновой сделки и требует ее прекращения с 18 июля.

Грызлов добавил, что прекращение зерновой сделки полностью лежит на «совести Запада».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

В последний раз зерновая сделка продлевалась до 17 июля.

Ранее США предупредили Россию о последствиях выхода из зерновой сделки.