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СМИ: Евросоюз не скрывает своего решения в отношении Турции по членству в ЕС

Hürriyet: Евросоюз не скрывает, что не намерен предпринимать шаги по членству Турции

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Global Look Press

Европейский союз не скрывает того, что он не планирует предпринимать какие-либо шаги по продвижению процесса по членству Турции, в данный момент все зависит от шагов Анкары. Об этом сообщает газета Hürriyet.

В статье отмечается, что Турция хоть и продолжает заявлять, что членство в Евросоюзе для нее является стратегической целью, этот процесс застопорился на долгие годы, фактически остановились даже переговоры.

«ЕС не намерен предпринимать какие-либо шаги в этой области в нынешних условиях и не скрывает этого. Именно дальнейшие шаги Турции могут подтолкнуть Брюссель к достижению прогресса», — говорится в публикации.

Утверждается, что послания Турции в преддверии Вильнюсского саммита НАТО активизировали дискуссию об оживлении отношений между Анкарой и Евросоюзом, в которых на протяжении долгого времени не было никаких значительных сдвигов.

«Первые сигналы о том, в каком направлении будет развиваться эта дискуссия, будут даны на встрече министров иностранных дел стран Европейского союза в четверг», — резюмировала газета.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара собирается оживить процесс евроинтеграции республики.

Ранее в Минтрансе предложили выбирать сухопутный маршрут через новые регионы в связи с ЧП на Крымском мосту.

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