СМИ сообщили, что в сердце Нетаньяху имплантировали прибор

Кардиологи имплантировали в сердце премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху устройство для мониторинга сердечной аритмии. Об этом пишет израильский портал Ynet.

Cпециалист по кардиологии в центре «Шиба» профессор Иегуда Адлер рассказал, врачи с помощью имплантации планируют выяснить, было ли его плохое самочувствие вызвано обезвоживанием или сбоем в работе сердца.

Кардиолог отметил, что настоятельно рекомендовал бы премьеру Израиля снизить нагрузку, поскольку он не сомневается, что подобный инцидент со здоровьем может быть только началом.

Ранее в канцелярии премьера Израиля заявили, что результаты анализов Нетаньяху соответствуют норме.

15 июля Нетаньяху госпитализировали в медцентр, после того как он провел полдня на жаре и в итоге упал в оборок, ударившись головой. Этот случай стал вторым за год.

Как сообщало издание Jerusalem Post, при поступлении в медучреждение политик был в сознании.

Ранее Нетаньяху первым в стране сделал прививку от коронавируса нового типа.