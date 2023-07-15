В канцелярии Нетаньяху рассказали о его состоянии после потери сознания дома

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что он чувствует себя хорошо и проходит обследование. Заявление приводит РИА Новости.

«Он в хорошем состоянии, проходит обследование», — сообщили там.

Ранее израильские СМИ сообщили, что Нетаньяху прибыл в субботу, 15 июля, из своего дома в прибрежном городе Кейсария в отделение неотложной помощи больницы «Тель а-Шомер» около Тель-Авива после того, как почувствовал себя плохо и потерял сознание.

В предыдущий раз Нетаньяху был госпитализирован 5 октября 2022 года из-за недомогания.

В 2020 году Нетаньяху первым в стране сделал прививку от коронавируса нового типа. До этого канцелярия Нетаньяху сообщила, что премьер сделает прививку в прямом эфире, «чтобы служить личным примером и побудить широкую общественность к вакцинации».

Ранее Нетаньяху объяснил, почему отказывает Украине в военной помощи.