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Зеленский рассказал о переговорах с президентом Южной Кореи

Зеленский обсудил с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем поставки продовольствия и энергии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с южнокорейским коллегой Юн Сок Елем вопросы продовольственной и энергетической безопасности в ходе визита последнего в Киев.

«Возвращение депортированных взрослых и детей, реализация Формулы мира и подготовка Глобального саммита мира, продовольственная и энергетическая безопасность и экономическое сотрудничество», — написал Зеленский в Telegram-канале.

В ходе визита на Украину Юн Сок Ель с супругой Ким Кон Хи посетили Бучу и Ирпень, где, как утверждают в Киеве, было массовое убийство мирных жителей.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель прибыл на Украину с необъявленным визитом.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее Лукашенко рассказал, как Путин относится к Зеленскому.

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