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В МИД России осудили заключение под стражу наместника Киево-Печерской лавры

МИД РФ: арест наместника Киево-Печерской лавры направлен на уничтожение канонической УПЦ

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала нарушением прав православных христиан и попиранием международного права решение украинских властей арестовать наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя). Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД РФ.

«Устроенное властями судилище и принятые ими силовые меры по изгнанию верующих из Киево-Печерской лавры – звенья одной цепи. Цель этих акций – уничтожить каноническую Украинскую православную церковь, объединяющую десятки миллионов людей», — заявила Захарова.

Дипломат добавила, что своими действиями Киев продолжает политику морального террора против украинцев и верующих.

13 июля Служба безопасности Украины сообщила, что предъявила митрополиту Павлу новые подозрения по статьям о повторном нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений и оправдании действий РФ.

14 июля Соломенский райсуд Киева взял под стражу наместника Киево-Печерской лавры до 14 августа.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл осудил решение украинского суда и заявил, что изменение меры пресечения митрополиту грозит серьезным ухудшением здоровья и может привести к его смерти в следственном изоляторе.

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.

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