Кандидат на пост президента США не смог объяснить, почему Россия для США опаснее Мексики

Кандидат на пост президента США из Республиканской партии Тим Скотт не смог ответить телеведущему и журналисту Такеру Карлсону на вопрос о том, чем Россия грозит США. Вопрос был задан в эфире конференции Family Leadership Summit под председательством Карлсона на Blaze TV на 68-й минуте .

Обращаясь к Скотту, Карлсон заявил, что ни один американец не погиб из-за России, при этом Мексика поставляет в страну синтетический наркотик фентанил, из-за употребления которого умерли уже тысячи граждан Соединенных Штатов Америки.

«Тогда почему Мексика наш союзник, а Россия — враг?», — спросил Карлсон. В ответ Скотт заявил, что США должны использовать все средства для борьбы с поставками фентанила из Мексики, но уклонился от вопроса по существу.

До этого в ходе дискуссии сам Скотт говорил о том, что треугольник Россия-Китай-Иран представляет угрозу национальной безопасности США, а также называл закрытие границы США и Мексики способом прекратить нелегальные поставки фентанила в США.

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