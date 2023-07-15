В Совфеде сравнили Залужного с главарем банды убийц

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Валерий Залужный разговаривает как «главарь банды убийц», считает первый заместитель главы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на интервью украинского военного The Washington Post, в котором он, в частности, заявил о намерении «убивать на российской территории столько, сколько нужно».

«Вроде главнокомандующий Вооруженными Силами большой страны, а рассуждает, как главарь банды убийц. Речь недостойная для боевого генерала», — написал Джабаров.

В то же время председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, комментируя пост своего коллеги в Telegram-канале отметил, что речь Залужного нужна для оправдания действий США.

«Владимир Михайлович, эта речь нужна для одного — снять ответственность с американских хозяев за все то, что будут творить с помощью западного оружия на территории России», — заключил сенатор.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.