В ГД прокомментировали возможное исключение Гурулева из комитета по обороне

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил, что исключение депутата Госдумы и бывшего командующего 58-ой армией Андрея Гурулева из комитета парламента по обороне не обсуждалось. Его слова передает РИА Новости.

«Нет, ничего, [вопрос] не обсуждался», — поделился Заварзин.

До этого Гурулев опубликовал обращение командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа (ЮВО) генерал-майора Ивана Попова, в котором он обратился к подчиненным с заявлением о своем отстранении от службы.

Позже первый зампред Совета Федерации, глава рабочей группы по вопросам специальной военной операции Андрей Турчак назвал генерала Ивана Попова гордостью России. Он также заявил, что из обращения Попова сделали политическое шоу.

Гурулев также признался, что руководил операциями частной военной компании «Вагнер» в 2014 году.

Ранее Песков опроверг слухи насчет генерала Суровикина.