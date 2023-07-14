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В МИД России не согласились с позицией Запада по урегулированию конфликта на Украине

МИД: Москва не приемлет позицию Запада, что военная помощь Киеву приблизит урегулирование

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявил, что Москва не приемлет позицию западных стран, что военная помощь Киеву может приблизить политико-дипломатическое урегулирование. Об этом говорится в распространенном комментарии ведомства.

В публикации отмечается, что Франция, решив поставить украинской армии дальнобойные ракеты, целенаправленно сделала еще один шаг в сторону эскалации конфликта на Украине.

«Париж подтвердил свою ставку на методичную и бесперебойную накачку киевских террористов все более смертоносными системами вооружения, нацеленными на новые российские территории, мирное население и гражданскую инфраструктуру», — подчеркнула Захарова.

В российском МИД также указали, что цель США и их партнеров состоит в том, чтобы нанести «стратегическое поражение» Российской Федерации и сохранить доминирующее влияние на международной арене.

Также Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что западные страны спонсируют украинские террористические атаки на ядерные объекты России.

Ранее Захарова заявляла, что поддержка Киева Западом является наемничеством и сутенерством.

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