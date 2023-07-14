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В МИД РФ заметили рост активности зарубежных ЧВК в зоне спецоперации

Захарова сообщила, что Россия фиксирует наибольшую активность иностранных ЧВК в зоне СВО

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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва фиксирует рост активности зарубежных частых военных компаний (ЧВК) в зоне проведения спецоперации. Ее слова передает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Последнее время наибольшую активность иностранных ЧВК мы наблюдаем в зоне проведения Россией СВО», — говорится в сообщении.

По мнению Захаровой, эти боевики причастны к преступлениям украинских неонацистов. Она также отметила, что зарубежные ЧВК активно предлагают свои услуги по подготовке украинских военных бойцов в странах Восточной Европы.

В марте доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев говорил, что Европейский союз ищет хитрые решения для отправки войск на Украину, чтобы утолить кадровый голод ВСУ. Так он прокомментировал слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о готовности лидеров ЕС обсуждать отправку миротворческих сил в зону спецоперации.

Ранее Лукашенко рассказал об отношениях РФ и Белоруссии после инцидента с ЧВК «Вагнер».

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