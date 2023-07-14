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В Госдуме рассказали, что будет с детьми сменивших пол до вступления в силу закона

Толстой: у сменивших пол не заберут детей, усыновленных до вступления в силу закона

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой заявил, что у сменивших пол граждан РФ не заберут детей, усыновленных в браке до вступления в силу закона о запрете смены пола. Об этом сообщает РИА Новости.

«Закон обратной силы не имеет. Все, что касается тех двух с лишним тысяч случаев, когда это было сделано в соответствии с приказом Минздрава», — заявил он.

14 июля Госдума РФ приняла в третьем окончательном чтении законопроект о запрете смены пола. 13 июля законопроект был принят во втором чтении. Документ будет отправлен на рассмотрение Совету Федерации, а затем на подпись президенту РФ Владимиру Путину.

Законопроектом запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко поддержал ужесточение законодательства в вопросе смены пола. Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай заявил, что Минздрав отменит собственные подзаконные акты, регулирующие процессы смены пола.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

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