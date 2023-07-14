В МИД сравнили с сутенерством помощь Украине со стороны Запада

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западная помощь Украине действительно не является благотворительностью. Так в своем Telegram-канале она отреагировала на утверждение главы МИД Финляндии Элины Валтонен, которая связала западную поддержку Киева с защитой европейской архитектуры безопасности, а не благотворительностью.

«Права на 100%. Это не благотворительность. Это наемничество и сутенерство», — написала Захарова.

Западные государства серьезно нарастили военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украины в ответ на начало российской военной спецоперации в конце февраля 2022 года. В самой стране не раз отмечали, что Киев практически полностью зависит от помощи западных государств. При этом финансовая поддержка Украины включает не только гранты, но и кредитные средства.

Ранее на Украине признали, что страна перестанет существовать без кредитов Запада.