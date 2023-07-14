Байден пошутил, что на месте Пригожина «следил бы за тем, что ест»

На пресс-конференции в Хельсинки президент США Джо Байден пошутил, что если бы он был на месте основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина после попытки мятежа, он бы следил за тем, что ест. Сообщает об этом Yahoo News.

В ответ на вопрос журналистов о статусе основателя «Вагнера», Байден пошутил: «Мы даже не знаем, где он находится... Если бы я был им, я бы следил за тем, что я ем. Я бы следил за своим меню». Однако позже он добавил, что «кроме шуток» никто не знает, какое будущее ожидает Пригожина в России.

Вечером 23 июня Пригожин обвинил Минобороны в нанесении ударов по лагерям его бойцов и заявил о возмездии. Министерство обороны опровергло это обвинение. После этого Пригожин объявил о «марше справедливости». Часть бойцов ЧВК направилась в сторону Москвы через Воронежскую и Липецкую области, в то время как другая часть заблокировала военные объекты в Ростове-на-Дону.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.