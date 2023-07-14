Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Байден пошутил, что на месте Пригожина «следил бы за тем, что ест»

Байден пошутил о меню Пригожина

close
100%
Jonathan Ernst/Reuters

На пресс-конференции в Хельсинки президент США Джо Байден пошутил, что если бы он был на месте основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина после попытки мятежа, он бы следил за тем, что ест. Сообщает об этом Yahoo News.
В ответ на вопрос журналистов о статусе основателя «Вагнера», Байден пошутил: «Мы даже не знаем, где он находится... Если бы я был им, я бы следил за тем, что я ем. Я бы следил за своим меню». Однако позже он добавил, что «кроме шуток» никто не знает, какое будущее ожидает Пригожина в России.

Вечером 23 июня Пригожин обвинил Минобороны в нанесении ударов по лагерям его бойцов и заявил о возмездии. Министерство обороны опровергло это обвинение. После этого Пригожин объявил о «марше справедливости». Часть бойцов ЧВК направилась в сторону Москвы через Воронежскую и Липецкую области, в то время как другая часть заблокировала военные объекты в Ростове-на-Дону.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях