Вучич назвал причину не ввода санкций против России

Сербия не будет вводить антироссийские санкции из-за своих моральных принципов. Об этом заявил сербский президент Александар Вучич в интервью телеканалу TV Pink, передает ТАСС.

«Я был тем, кто изначально был против [введения санкций], считая, что моральная позиция Сербии важнее всего. Зарабатываем мы деньги на этом или нет? Нет. Имеем ли мы из-за этого много проблем? Да, имеем. Уверен ли я, что мы продержимся и дальше? Нет, не уверен. Потому что для меня гораздо важнее, какова будет наша юридическая и нравственная позиция», — сказал он.

Вучич также подчеркнул, что Запад использует двойные стандарты при общении на тему Москвы и Киева, когда лидеры западных стран поддерживают территориальную целостность Украины, но при этом ничего не говорят о сербской территории.

2 июля президент Сербии заявлял, что Белград проводит самостоятельною политику и не будет присоединяться к санкциям в отношении России столько, сколько страна сможет выдержать давление на нее. Он отмечал, что страна «выдержала» полтора года, несмотря на усилия некоторых политиков «объяснить нам, как это выглядит».

В июне Вучич говорил, что разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества не поменял позицию республики по поводу антироссийских санкций.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.