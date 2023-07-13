Путин пошутил про «всемогущее правительство России»

Российский президент Владимир Путин во время мероприятия на форуме «Квантовый мир. Вычисления и связь» в эфире «Россия 24» пошутил, что даже «всемогущее» российское правительство не сможет отменить науку.

«Даже всемогущее правительство России не может отменить науку. И нет никакой необходимости так думать. Вот здесь сидит вице-премьер [РФ Дмитрий] Чернышенко. Может, вы скажете о намерениях правительства? Есть ли у вас планы отмены науки?» — спросил Путин, на что Чернышенко ему ответил отрицательно.

13 июля президент России посетил выставку российских достижений в сфере развития квантовых технологий ГК «Росатом» и ОАО «РЖД», которая открылась на площадке Центра международной торговли.

До этого вице-премьер России заявил журналистам, что российский президент Владимир Путин намерен 19 июля провести совещание с членами правительства для обсуждения темы развития искусственного интеллекта.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».