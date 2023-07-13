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Байден перепутал Ирландию и Исландию

Президент США Байден перепутал Ирландию и Исландию, говоря о главе МИД Кольбрун

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Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё, перечисляя участников встречи представителей США и скандинавских стран, в числе которых была и глава МИД Исландии Тоурдис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоуттир, оговорился, перепутав Ирландию и Исландию, передает РИА Новости.

«Министр Кольбрун — дочь Ирландии, вы можете понять по этой оговорке, что я думаю о доме, дочь Исландии», — сказал Байден, исправившись.

В марте Байден во время обеда в честь Дня святого Патрика пошутил о своих ирландских корнях, а также пьющих ирландцах. Ранее президент США рассказывал, что его предки покинули Ирландию примерно в то же время, что и прапрапрадед бывшего президента США Барака Обамы Фалмут Кирни, который был родом из Манигалла в графстве Оффали.

8 июля Байден перепутал Украину с Россией при ответе на вопрос о членстве в НАТО.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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