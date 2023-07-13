Правительство России выделит миллиарды на программу выплат по ипотеке многодетных семей

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что кабмин планирует дополнительно выделить 15 млрд руб. на программу выплат по ипотеке семей с тремя и более детьми. Об этом сообщает ТАСС.

«Правительство дополнительно направит 15 млрд руб., чтобы гарантировать выполнение обязательств по ипотечным кредитам для тех семей, у которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок или последующие», — сказал он.

По словам главы правительства, многодетные родители смогут получить выплату в размере 450 тыс. руб., чтобы полностью или частично погасить займы на жилье.

Мишустин подчеркнул, что благодаря этому решению более 33 тыс. семей получат возможность улучшить свои жилищные условия.

«В этом году на возмещение средств кредитным организациям в федеральном бюджете было предусмотрено более 60 млрд руб. Большая часть из них уже перечислена», — добавил премьер.

Кроме того, глава кабинета министров напомнил слова президента России Владимира Путина о «необходимости постоянно держать на контроле ситуацию с доходами семей с детьми».

6 июля Михаил Мишустин объявил, что максимальный размер льготного кредита по программе «Сельская ипотека» повышен с 3 до 6 млн руб. в качестве расширения для граждан РФ условий участия в государственной программе кредитования.

Ранее кабмин снизил ставку по «Сельской ипотеке» с 3 до 0,1% для приграничных территорий.