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Украинский дипломат осудил Зеленского за «нездоровый» сарказм

Посол Украины Пристайко осудил Зеленского за сарказм в адрес Уоллеса на саммите НАТО

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Ints Kalnins/Reuters

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в эфире телеканала Sky News осудил саркастический ответ президента Украина Владимира Зеленского британскому министру обороны Бену Уоллесу.

Пристайко подчеркнул, что «показывать россиянам» разногласия между Украиной и НАТО с помощью сарказма не стоит.

«Они (россияне. — «Газета.Ru») должны знать, что мы работаем вместе, если что-то случится, Бен [Уоллес] может позвонить мне и рассказать все, что хочет», — пояснил Пристайко.

Уоллес заявлял, что Украине стоит выражать больше благодарности за помощь Запада, на что Зеленский сказал, что может благодарить Уоллеса каждое утро.

До этого губернатор Флориды, кандидат в президенты США Рон ДеСантис говорил, что, будучи главой государства не стал бы идти на шаги, которые способствуют обострению конфликта на Украине.

По его словам, это касается решения Белого дома об отправке Киеву кассетных боеприпасов.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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