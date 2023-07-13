Ле Пен пригрозила Макрону третьей мировой войной из-за решений по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон поступает безответственно, поддерживая передачу Украине дальнобойный ракет французского производства SCALP, считает бывший лидер крайне правой партии «Национальное объединение», сенатор Марин Ле Пен, пишет Le Monde. По ее словам, Париж не учитывает риски, связанные с использованием этих вооружений для атак на «третьи страны».

«Мне кажется безответственным принимать это решение, и я не понимаю, что Эммануэль Макрон не полностью сосредоточен на организации конференции за мир, чтобы положить конец этому конфликту», — отметила Ле Пен.

Она также добавила, что отправка ракет SCALP, которые потенциально могут использоваться для атак Киева по территории России, может привести к серьезной эскалации конфликта. Ле Пен подчеркнула, что такой шаг создает угрозу начала третьей мировой войны.

«Мы не знаем, какая реакция может быть у третьей страны, которая будет затронута оружием, поставленным Францией», — заключила политик.

Ранее в Европе назвали невозможной победу Украины на поле боя.