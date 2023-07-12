Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россия потребовала от Германии прекратить изъятие авто у россиян

МИД: Россия потребовала от ФРГ прекратить изымать автомобили у россиян и возместить ущерб

close
100%
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российское посольство в ФРГ потребовало от страны объяснить изъятие частных автомобилей у россиян, прекратить эти действия и возместить ущерб за них. Об этом сообщает «Международная жизнь».

По ее словам, российское диппредставительство в Германии осуществило «демарш» в немецкое министерство иностранных дел.

«Потребовали от германской стороны официальных объяснений, незамедлительной отмены принудительных мер в отношении наших граждан, возвращения их собственности и возмещения материального и морального ущерба», — сказала Захарова.

До этого посольство России в Германии рекомендовало гражданам РФ воздержаться от въезда на территорию ФРГ на автомобилях с российскими номерами до прояснения ситуации с возможным изъятием транспортных средств. Согласно сообщению посольства, стало известно о случаях изъятия у российских граждан сотрудниками таможенных органов Германии автотранспорта, зарегистрированного в РФ и временно ввезенного в ФРГ для использования в личных целях или транзита.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях