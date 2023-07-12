Россия потребовала от Германии прекратить изъятие авто у россиян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российское посольство в ФРГ потребовало от страны объяснить изъятие частных автомобилей у россиян, прекратить эти действия и возместить ущерб за них. Об этом сообщает «Международная жизнь».

По ее словам, российское диппредставительство в Германии осуществило «демарш» в немецкое министерство иностранных дел.

«Потребовали от германской стороны официальных объяснений, незамедлительной отмены принудительных мер в отношении наших граждан, возвращения их собственности и возмещения материального и морального ущерба», — сказала Захарова.

До этого посольство России в Германии рекомендовало гражданам РФ воздержаться от въезда на территорию ФРГ на автомобилях с российскими номерами до прояснения ситуации с возможным изъятием транспортных средств. Согласно сообщению посольства, стало известно о случаях изъятия у российских граждан сотрудниками таможенных органов Германии автотранспорта, зарегистрированного в РФ и временно ввезенного в ФРГ для использования в личных целях или транзита.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.