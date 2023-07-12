Столтенберг рассказал о создании совета НАТО — Украина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что создание совета НАТО — Украина станет новым важным шагом для приближения Украины к вступления в Североатлантическом альянсе. Трансляция велась на официальном сайте НАТО.

«Я только что провел инаугурационное заседание совета НАТО — Украина», — указал он в ходе пресс-конференции на саммите НАТО в Вильнюсе.

Столтенберг объявил, что с сегодняшнего дня Североатлантический альянс и Украина начнут встречаться в Совете для обсуждений и принятия решений как равные.

«Это масштабный шаг по приближению Украины к НАТО», — отметил генсек военно-политического блока.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции по итогам встречи со Столтенбергом, что власти страны осознают невозможность вступления ее в НАТО до завершения конфликта.

В свою очередь Столтенберг подтвердил право Украины вступить в альянс без выполнения плана действий для членства.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.