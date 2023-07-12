Политолог увидел в резолюции по итогам саммита НАТО шаг к эскалации конфликта

Итоговую резолюцию саммита НАТО в Вильнюсе после его завершения и гарантии безопасности для Украины расценят в России как шаги к эскалации, сказал в беседе с «Радио 1» журналист, политолог Александр Асафов.

«Безусловно, это уже некий очевидный стратегический документ, к которому Россия отнесется как к угрозе, что действительно повлияет на наше долгосрочное стратегическое планирование и понимание контекста общения с так называемыми недружественными странами-членами блока НАТО», — отметил Асафов.

По его словам, документ будет содержать агрессивно заявленный план НАТО по разным направлениям. Политолог также отметил, что в вопросе членства Украины в НАТО уже сделаны категорические заявления.

«Если мы посмотрим на итоговую резолюцию, то там украинский вектор рассматривается наравне с арктическим вектором, что подразумевает долгосрочную озабоченность, но отсутствие движения в этом направлении со стороны стран НАТО, которые боятся прямого столкновения с Россией в ближайшее время», — уточнил он.

Накануне глава европейского отделения Совета национальной безопасности Белого дома Аманда Слоат заявила, что страны «Большой семерки» (G7) объявят о гарантиях безопасности Украине 12 июля, по завершении саммита.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что гарантии безопасности Украины от стран «Большой семерки» (G7) до вступления в альянс, о которых, как ожидается, будет объявлено сегодня, в Кремле считают потенциально опасными.

Ранее в НАТО рассказали о последствиях победы России в конфликте с Украиной.