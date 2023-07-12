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Лавров подарил генсеку АСЕАН огромную матрешку

Глава МИД РФ Лавров по традиции подарил генсеку АСЕАН Хорну матрешку с его портретом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подарил генеральному секретарю Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Као Ким Хорну матрешку с его изображением. Об этом сообщает ТАСС.

Подарок был вручен министром азиатскому дипломату в начале переговоров в Джакарте, в первый день работы Хорна в качестве генсека.

«Все предыдущие генеральные секретари [получали такую матрешку]. <..> Но с каждым генеральным секретарем их делают все больше по размеру», — отметил Лавров и назвал этот подарок символом сотрудничества России и АСЕАН.

АСЕАН была образована в 1967 году и в организацию входит 10 стран, находящихся в ней с момента образования Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд и Филиппины, а также вступившие позже Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа.

Ассоциации государств Юго-Восточной Азии является ядром почти 10 региональных форумов и объединений.

До этого сообщалось, что Лавров планировал встречу с коллегами из Лаоса и Индонезии перед началом министерских совещаний по линии АСЕАН.

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